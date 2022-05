King Edward VIII. Ohne seinen Abgang gäbe es keine Queen Elizabeth II.

Elizabeth war zehn, als ihr Onkel, der König, die Monarchie in die Krise stürzte. Sie dürfte sich gut daran erinnern. An ihren gut aussehenden, flamboyanten und flatterhaften Onkel, der vor 50 Jahren, am 28. Mai 1972, in seiner Wahlheimat Paris als Herzog von Windsor mit 77 Jahren starb. Edward legte viel Wert darauf, dass er nicht im Exil lebte, wie er in einem Interview für die deutsche Sendung „Pariser Journal“ einmal sagte. Er lebe lediglich im Ausland, sagte der Adlige. „Ich kann nach England zurück, wann immer es mir beliebt“, sagte Edward.