Kinderserie Quentin Tarantino schaut mit Sohn gern "Peppa Wutz"

Sein Sohn sei "ziemlich jung", erklärte Tarantino. Daher habe Leo bislang nur einen Film gesehen - die Animationskomödie "Ich - Einfach unverbesserlich 2". "Er schien sich für den Vorspann zu interessieren", sagte Tarantino weiter. Also habe er die ersten 20 Minuten des Films für seinen Sohn laufen lassen - bis es Zeit war, in den Park zu gehen. Am nächsten Tag hätten sie sich dann weitere 15 Minuten angeschaut, und so habe Leo im Laufe einer Woche häppchenweise den ersten Film seines Lebens gesehen.