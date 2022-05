Kinderkleidermarkt in Affalterbach Mit Herz und Verve gegen die Wegwerfmentalität

Schon die Mütter waren dabei

Nadja Breitenbücher und ihre Schwester Ines Meyer fungieren als Leitungsteam. Unterstützt werden sie von fünf weiteren engagierten Frauen, die mit viel Herz und Einsatzfreude den Markt organisieren: Bettina Gall, Kerstin Klimek, Kerstin Kohl, Carmelina Montana und Kirsten Weber. „Bei vielen ist es so, dass schon die Mütter beim Kleidermarkt dabei waren“, sagt etwa Kerstin Klimek, die selbst seit 16 Jahren zum Orgateam zählt. „Meine Mutter war die Urgründerin des Kleidermarktes, der im Jahr 1979 zum ersten Mal im katholischen Gemeindehaus stattfand und der sich aus dem Treff ,Mütter helfen Müttern‘, einer Art Krabbelgruppe, heraus entwickelt hat. Ich erinnere mich noch heute an ihre handgeschriebenen Plakate mit dem einprägsamen Schriftzug. Sie war schon immer sehr, sehr umweltbewusst und ihr war wichtig, dass unsere Sachen auch von anderen Kindern genutzt werden können“, erzählt Klimek weiter. Doch dieser Gedanke sei in den Siebzigerjahren offensichtlich zunächst kritisch aufgenommen worden. „Vielen war es unangenehm, gebrauchte Kleidung weiterzugeben und manche Frau hat sich hinter ihrem Tisch erst einmal recht unwohl gefühlt“, sagt Klimek.