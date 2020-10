Kinderheim in Schmidhausen Bauvoranfrage sorgt für Aufsehen

Erste Infos zum Konzept nannte der Bürgermeister dann noch in der Sitzung. Mehr Details lieferte Jean-Philipp Boch, Geschäftsführer von Consocio, dann auf Nachfrage dieser Zeitung: „Unser Prinzip beruht darauf, Kinder und Jugendliche in dezentralen familienanalogen Strukturen unterzubringen.“ Heißt für Schmidhausen konkret: Dort sollen die Kids gemeinsam mit einem festen Stamm an Betreuern langfristig leben. „Es gibt leider immer mehr Kinder, die etwa aufgrund von Verwahrlosung oder Verrohung nicht bei ihren Familien bleiben können“, hat Boch die Erfahrung gemacht. Da erst die Bauvoranfrage laufe, seien noch nicht alle Details festgezurrt. So ist etwa die Zahl der Bewohner noch offen, da das Gebäude auch vom Betreiber erst näher geprüft werden muss. Sollte das Vorhaben in Schmidhausen klappen, gehe die Tendenz zur Unterbringung von jüngeren Kindern ab etwa fünf Jahren: „Sie sollen dann im Haus erwachsen werden können.“