Kinderhaus in Steinheim Weiterer Schritt für ein besseres Klima

„Wir haben sicher nachher eine Verbesserung“, ergänzte Thomas Winterhalter, der darauf hinwies, dass die Verbindung über die Leitungen zum Schulzentrum wirtschaftlich nicht so effizient wie das nun anvisierte Modell seien. Im Moment werde unnötig viel Wasser im Kreis gepumpt, betonte auch Anselm Laube von der Ludwigsburger Energieagentur, der zufällig wegen eines anderen Tagesordnungspunkts im Saal war. Zudem sei der Weg im Verhältnis zur geringen Abnahmemenge lang. „Machen Sie die Fotovoltaikanlage einfach mal, so schnell und so groß wie möglich“, lautete deshalb seine Empfehlung. Das System lasse sich später auch problemlos in das große geplante Nahwärmenetz integrieren, das rund ums Schulzentrum und die angrenzenden Wohngebiete aufgebaut werden soll (siehe Text unten). In puncto Statik dürfte es ebenfalls keine Probleme geben, wie die Anmerkung von Bauamtsleiter Frank Fussenegger nahelegte. Die Planungen für eine Fotovoltaikanlage lägen seit drei Jahren in der Schublade, seien bislang nur nicht umgesetzt worden, sagte er.