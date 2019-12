Kinderhaus in Erdmannhausen wächst Die Wände fürs Zwergenland fliegen ein

Erdmannhausen - Das neue Kinderhaus Zwergenland nimmt im wahrsten Wortsinn langsam Gestalt an. Im September war Spatenstich für die Einrichtung am Herdweg, inzwischen wurde die Bodenplatte errichtet und darauf nun die ersten Wände platziert. Anfang der Woche flogen die Bauteile per Kran auf die Baustelle nahe der Halle auf der Schray ein. „Es handelt sich um die Außenwände für den Flachdachbereich des Gebäudes“, informiert der Erdmannhäuser Hauptamtsleiter Günter Sommer.