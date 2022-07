Kindergeld Kindergeld Auszahlungstermine 2022

Doch spätestens mit Vollendung des 25. Lebensjahres ist damit Schluss. Ausnahme: Für Kinder mit Behinderung kann auch darüber hinaus ein Anspruch bestehen.

Gezielt an Kinder in einkommensschwachen Familien richtet sich ein Sofortzuschlag in Höhe von monatlich 20 Euro. Ihn sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten, die Anspruch auf Grundsicherung, auf Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz haben – oder für die Kinderzuschlag bezogen wird.

Ein coronabedingter Kinderbonus wie in den Jahren 2020 und 2021 fällt in diesem Jahr aus. Die diesjährige Einmalzahlung für Familien mit Kindern beträgt 2022 insgesamt 100 Euro für jedes Kind.

Der Bonus soll soziale Härten für Familien abfedern. Ausgezahlt wird er – ähnlich wie der Corona-Familienbonus – über die Familienkassen der Agenturen für Arbeit.

Mehr Informationen gibt es hier: Wann wird der Kinderbonus ausgezahlt?

Automatische Überweisung des Kinderbonus

Die Einmalzahlung von 100 Euro wird von der zuständigen Familienkasse automatisch mit dem Kindergeld zu den offiziellen Auszahlterminen im Juli auf das angegebene Konto des Empfängers von Kindergeld überwiesen.

Der Kinderbonus wird nicht auf die Sozialleistungen angerechnet. Eltern müssen den Kinderbonus auch nicht beantragen.