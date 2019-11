Kindergartenkosten in Murr Kampfabstimmung über 9000 Euro Kita-Gebühren

Drei Prozent mehr – also zwischen einem und zehn Euro pro Monat und Kind – hält der Bürgermeister Torsten Bartzsch für eine moderate Erhöhung. Eigentlich müsse sie nach der erneuten Empfehlung des Landes um sechs Prozent angehoben werden. Für ein Murrer Kind müssten dessen Eltern im Kindergarten dann 128 Euro monatlich aufbringen, nach dem Vorschlag der Murrer Verwaltung 124 Euro. Wenn nicht erhöht würde, was SPD-Rat Guido Seitz vorschlug, bliebe der monatliche Beitrag für den Ü3-Platz im Kindergarten bei 121 Euro. Man wolle zumutbar erhöhen, machte Bürgermeister Bartzsch deutlich. Der kirchliche Pfarrgarten-Kindergarten folge dem Landesrichtsatz – die Gemeinde müsse die Differenz von 1400 bis 1500 Euro jährlich ausgleichen. Bartzsch verteidigte die Erhöhung: Die Verwaltung habe in den beiden vergangenen Jahren das Personal aufgestockt und Ausbildungsplätze geschaffen. „Insgesamt sind die Kosten in diesem Bereich um 400 000 Euro gestiegen.“ Die Nachbargemeinden hätten alle den Landesrichtsatz erhoben. Bartzsch warnte davor, die Rücklagen zu strapazieren. Die wirtschaftliche Lage könne sich ändern. Überdies treffe die Erhöhung nicht ganz arme Familien. Das Landratsamt zahle bereits 40 bis 50 Familien die ganze Gebühr.