Kindergartengebühren in Marbach Eltern sollen künftig mehr für die Kita bezahlen

Antrag wird vorbereitet

Sollte es so kommen, wäre das gewiss im Sinne von Hendrik Lüdke. „Ich kann und will nicht akzeptieren, dass in Marbach wirtschaftlich Starke genau so viel für den Kindergartenbesuch wie wirtschaftlich Schwache zahlen“, sagte der Puls-Vertreter. Auf einen eigenen Antrag dazu verzichte er jedoch, da ein solches Ansinnen in der Vergangenheit keine Mehrheit gefunden habe. Dafür bereite er aber einen anderen Vorstoß vor. Darin will Lüdke fordern, dass Alleinerziehende eine Art Bonus erhalten und immer so eingestuft werden, als hätten sie ein Kind mehr, als es tatsächlich der Fall ist. Denn dadurch reduziert sich in Marbach die Gebühr. Grundsätzlich wäre es ihm aber am liebsten, wenn für den Besuch des Kindergartens überhaupt keine Gebühr fällig würde. Dafür plädierte auch Jürgen Schmiedel von der SPD, der deshalb der aktuellen Erhöhung nur „schweren Herzens“ zustimmte. Zugleich appellierte er an die grün-schwarze Landesregierung, das Projekt kostenfreie Kindergärten anzupacken.