Kindergarten Winzerhausen Startschuss für Sanierung

Großbottwar-Winzerhausen - Alles stand bereits in den Startlöchern, da musste die Kernsanierung des Kindergartens in Winzerhausen coronabedingt aufgeschoben werden. Eineinhalb Jahre ist das her. Jetzt aber geht’s los – mit einem straffen Zeitplan. Am Montag werden die Arbeiten ausgeschrieben, im November werden sie vergeben, und bereits im Dezember sollen die Handwerker aufschlagen. „Ich habe mich vorher mit Firmen unterhalten, ob das realistisch ist. Die Rückmeldungen machen Hoffnung, dass es einzuhalten ist. Wir trauen uns das zu“, sagte der Planer Jürg Schrembs am Donnerstagabend in der Sitzung des Ortschaftsrates.