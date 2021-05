Kindergarten St. Franziskus in Benningen Schon wieder ein Preis für Benninger Kita?

Mit dem Preis werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Er ist mit 30 000 Euro dotiert und damit der höchstdotierte bundesweite Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Partner sind die Deutsche Fernsehlotterie und der Europa-Park in Rust, wo der Preis am 27. September verliehen wird. Die nominierten Projekte werden in den nächsten Wochen mit einem Kurzfilm porträtiert und zur Preisverleihung eingeladen. Insgesamt dürfen sich von heute an sechs Kinder- und Jugendprojekte aus ganz Deutschland Hoffnung machen.