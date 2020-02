Kinderfasching in Mundelsheim Wuselige Fantasiewelt

„1, 2 3, mach den Butterfly“, dröhnt es, und ein Mädel im Tutu bewegt seine Arme auf und ab, was die Kinder mit Eifer ebenfalls tun. Andere rennen ausgelassen durch den mit Luftballons geschmückten Saal, vorbei an Tischreihen, an denen es sich die großen Begleiter bequem gemacht haben. Mamas, Papas, Großeltern und Co. haben hier und da ein Gläschen Sekt oder Schorle vor sich auf dem Tisch stehen. Schließlich sollen sich alle wohlfühlen, so Anne Kienzle. Sie ist Leiterin der Kinderturnabteilung des TV Mundelsheim, dem Organisator der Party. Zuvor hat Kienzle ein wenig in der Vereinschronik gestöbert. „Kränzle mit Fasching“, sei die Premiere 1912, zehn Jahre nach Vereinsgründung, genannt worden. 1978 habe es zum „Kränzle“ eine Narrensitzung gegeben, seither gebe es jährlich ähnliche Treiben. 1991 erstmals erwähnt, sei der Kinderfasching wegen des Golfkriegs abgesagt worden, hat Kienzle eine Besonderheit gefunden. Und seit 2008 würde der Event von der Kinderturnabteilung organisiert.