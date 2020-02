Kinderfasching in Marbach Astronaut Trost gibt sich geschlagen

„Heute ist der einzige Tag, an dem das Motto ,Wer viel schreit, der viel kriegt’ funktioniert“, ermuntert Vosseler Kinder und Eltern zu einem weiteren Schreikonzert. Es ist ohrenbetäubend laut, und kurz darauf erscheint Bürgermeister Jan Trost mit dem heiß begehrten Schlüssel aus Hefeteig in der Rathaustür. Ebenso wie Vosseler trägt er einen Astronautenanzug – der Kinderfasching steht unter dem Motto „Ab ins Weltall“. Und auch das Sommerspielprojekt des Jugend-Kultur-Hauses Planet-x dreht sich um dieses Thema. Es dauert nur wenige Sekunden, dann ist das Gebäckteil in mehrere Teile zerlegt und in Kindermündern verschwunden. Danach macht sich der Zug der Kinder und Eltern auf den Weg zur Stadthalle.