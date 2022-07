Kinderbonus 2022 Wann wird der Kinderbonus ausgezahlt?

Sofortzuschlag für Kinder

Gezielt an Kinder in einkommensschwachen Familien richtet sich der Sofortzuschlag in Höhe von monatlich 20 Euro. Ihn sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten, die Anspruch auf Grundsicherung, auf Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz haben - oder für die Kinderzuschlag bezogen wird.

Automatische Überweisung des Kinderbonus

Die Einmalzahlung von 100 Euro wird von der zuständigen Familienkasse automatisch mit dem Kindergeld zu den offiziellen Auszahlterminen im Juli auf das angegebene Konto des Empfängers von Kindergeld überwiesen.

Einige Familien wurde der Kindergeldbonus bereits Ende Juni mit dem Kindergeld ausgezahlt.

Der Kinderbonus wird nicht auf die Sozialleistungen angerechnet. Eltern müssen den Kinderbonus auch nicht beantragen.

Teil des Entlastungspakts

Dass der Kinderbonus kommt, wurde von der Bundesregierung bereits am 25. März 2022 beschlossen. Er ist Teil des milliardenschweren Entlastungspakets für Deutschlands Bürger aufgrund der explodierenden Energie- und Lebenshaltungspreise.

Am 20. Mai hatte auch der Bundesrat den Weg für die Steuererleichterungen frei gemacht. Laut Kabinettsbeschluss der Ampel-Regierung können Familien spätestens im Juli 2022 mit dem Geld rechnen.

Das Paket enthält Entlastungen auf der Stromrechnung genauso wie Steuererleichterungen und Einmalzahlungen für besonders Bedürftige sowie den einmaligen Kinderbonus, der zusätzlich zum normalen Kindergeld ausgezahlt wird.

