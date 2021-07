Kinderbetreuung in Steinheim Neue Plätze für Kleinbottwar und Höpfigheim in Sicht

Fahrerei nicht gut fürs Klima

Dort wurden erst unlängst frische Kapazitäten mit der Erweiterung des Kindergartens in der Sudetenstraße geschaffen. Das zahlt sich jetzt aus. Dort sowie in der Lehenstraße und der Schulstraße können nun teilweise die Überhänge aufgefangen werden, die in Kleinbottwar und Höpfigheim entstehen, wo es schon zum Ende des Kalenderjahres dünn wird. In Höpfigheim sind dann wahrscheinlich schon sämtliche 58 Plätze im Kinderhaus belegt, in Kleinbottwar von 50 auch bereits 47. Doch Thomas Winterhalter räumt ein, dass es nicht optimal ist, wenn Eltern ihre Kinder aus den Teilorten in die Kernstadt kutschieren müssen. „Das ist für die Kinder und natürlich auch fürs Klima nicht ideal“, konstatiert er. Davon abgesehen müssen die Mütter und Väter auch erst mal so mobil sein, um ihren Nachwuchs überhaupt zur Betreuung einige Kilometer weit fahren zu können. Gerade von den Eltern, die in der Hinsicht eingeschränkt sind, komme der Wunsch, die Mädchen und Jungs vor Ort unterbringen zu können, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Die gleiche Stimmungslage herrsche bei Eltern vor, die schon ein Geschwisterkind in Kleinbottwar oder Höpfigheim angemeldet haben. „Wir probieren, das hinzubekommen. Entscheidend ist zwar, dass wir den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen können – und das können wir. Aber am besten ist es natürlich, wenn die Kinder dort betreut werden, wo sie wohnen“, sagt Winterhalter. Entsprechend wolle man sich bemühen, die Kapazitäten in Höpfigheim und Kleinbottwar auszubauen.