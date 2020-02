Kinderbetreuung in Steinheim Gebührenfreiheit bleibt Wunschdenken

Um mehr als 1,1 Millionen Euro seien die Personalkosten mit Blick aufs Vorjahr gestiegen, erklärte die SPD-Fraktionschefin Annette Grimm jetzt in ihrer Haushaltsrede. Steigerungen, die zum einen der tariflichen Entwicklung sowie dem weiteren Ausbau für Kinderbetreuung und Jugendarbeit, aber auch zusätzlichem Personal in der Verwaltung geschuldet seien. Trotz der erheblichen Personalkosten im Kindergartenbereich stehe die SPD hinter den Forderungen der Landes-SPD. „Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen für uns und diese sollte auch im frühkindlichen Bereich kostenfrei sein.“ Natürlich müsse eine gute Bildung finanziert werden, und es bleibe derzeit zu viel bei den Kommunen hängen. „Wir sind der Meinung, dass Bildung generell aus Steuermitteln zu finanzieren ist. Es ist in aller Interesse, dass Kinder geboren werden, denn Kinder sind unsere Zukunft. Ich sehe keinen Grund, warum nicht alle in dieses System einzahlen sollten und die Hauptlast bei den Kommunen hängen bleibt.“ Der Blick nach Rheinland-Pfalz oder Berlin zeige, dass es andere Wege gibt. „Wobei auch der Bund in der Pflicht ist und einen frühkindlichen Bildungsauftrag hat. Gebührenfreiheit kann ja auch schrittweise eingeführt werden.“ Als Antrag zum kommunalen Steinheimer Haushalt sei das Statement aber nicht zu verstehen, betont Grimm: „Das wäre ja utopisch. Steinheim könnte die Lücke nicht schließen.“