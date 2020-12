Kinderbetreuung in Oberstenfeld Alles spricht für einen neuen Waldkindergarten

Ohne zu viel verraten zu wollen, bestätigte Markus Kleemann am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man das Thema beraten habe. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr in Oberstenfeld einen neuen Waldkindergarten geben wird“, sagte Kleemann. Man müsse auf den erhöhten Bedarf reagieren. Für dieses Projekt sprächen mehrere Gründe. Zum einen sei diese Form der Betreuung an der frischen Luft und in der Natur bei Eltern und Erzieherinnen sehr gefragt. Zum anderen lasse sich ein solcher Kindergarten mit Bauwagen, Terrasse und Solaranlage viel kostengünstiger und schneller als ein Gebäude realisieren. Und nicht zuletzt habe die Gemeinde mit dem Natur-Elebnis-Kindergarten in Prevorst bereits sehr gute Erfahrungen gesammelt. Welche Organisationsform der neue Waldkindergarten haben wird, stehe noch nicht fest, erklärte Kleemann. „Es muss nicht die Gemeinde tun“, sagte er.