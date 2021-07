Kinderbetreuung in Marbach Stadt verzichtet auf Gebühren nach Corona-Schließung

Einheitliche Linie gewünscht

Was die Gebühren für die trotz Corona aufrechterhaltenen Betreuungsangebote an der Grundschule anbelangt, hatte Wunschik indes dafür plädiert, hier trotz allen Aufwands bei einer einheitlichen Linie zu bleiben. Wie bei den Kindergärten sollen die Tage für die Notbetreuung einzeln abgerechnet werden. „So haben wir es bisher gehandhabt, und so würden wir es auch gerne fortsetzen“, erklärte Wunschik, nachdem auch Ernst Morlock von der SPD nachgehakt hatte, inwieweit es sich lohnt, bei den Eltern der Grundschüler tageweise die Gebühren zu ermitteln. Morlock hatte darauf hingewiesen, dass der Einnahmeverlust hier mit 32 000 Euro vergleichsweise überschaubar sei. Dass man auf die Gebühren für die reguläre Betreuung in der einen Mai-Woche in den Kindergärten verzichtet, stand für den SPD-Fraktionschef ohnehin außer Frage – wie dann auch für den Rest des Rates.