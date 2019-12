Kinderbetreuung in Kirchberg „Personalkosten steigen wie Saturnrakete“

Trotz der Investitionen rechnet Christian Nobis damit, dass man Ende 2020 voraussichtlich 3,7 Millionen in der Kasse hat. Bis Ende 2023 erwartet er gar einen Zahlungsmittelbestand von 7,3 Millionen Euro bei gleichzeitiger Schuldenfreiheit. „Das könnte Begehrlichkeiten wecken, aber lassen wir’s mal so stehen“, meinte der Kämmerer.

Unabhängig von möglichen Begehrlichkeiten steht jetzt schon fest, dass in den nächsten Jahren Geld für größere Projekte benötigt wird. So muss entschieden werden, was mit der in die Jahre gekommenen Gemeindehalle geschieht. Bürgermeister Frank Hornek geht davon aus, dass es dafür einen Architekturwettbewerb geben wird, für den vorsorglich für das Jahr 2022 100 000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt wurden. Und auch beim Schulgebäude A dürften Arbeiten anstehen. „Das muss auch saniert und grundschulspezifisch gerichtet werden“, so Hornek. Auch Straßensanierungen seien immer wieder nötig.

Bei all dem dürfe man nicht vergessen, so der Rathauschef weiter, dass Kirchberg „eine steuerschwache Gemeinde“ sei. Ein Anzeichen sei für ihn, dass die Einnahmen aus der Einkommenssteuer traditionell deutlich über denen aus der Gewerbesteuer lägen. „Da dümpeln wir auf Einnahmen von einer Million“.