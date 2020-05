Kinderbetreuung in der Corona-Krise Protestaktion „Corona-Eltern rechnen ab“ sorgt für Shitstorm

Eine Nutzerin merkt an, wie verletzend diese Aktion für die Kinder sein könnte.

Auch der Journalist und Autor Rainer Meyer, der unter dem Pseudonym „Don Alphonso“ schreibt, meldet sich zu Wort. Er habe sich in den letzten Monaten viel um seine Mitmenschen gekümmert, würde dafür aber niemals eine Rechnung schreiben, kommentiert er.

Eine Lehrerin fühlt sich durch die Aktion darin bestätigt, wie nervenaufreibend ihre tägliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sei.

Ein Nutzer kritisiert die Aktion insbesondere deshalb, weil der Staat durch Schul- und Kitaschließungen die Gesundheit der Kinder schütze.

Dass die Schließung von Schulen und Kitas wichtig war, um die Ansteckungskette zu unterbrechen, leugnen die Initiatorinnen der Protestbewegung nicht – im Gegenteil. Sonja Lehnert hätte sogar noch länger mit der schrittweisen Öffnung gewartet, sagt sie in ihrer Story auf Instagram. In ihrem Blog schreibt sie, dass es vielmehr darum gehe, bewusst zu machen, dass Eltern seit Wochen Unglaubliches leisteten. Sie arbeiteten im Homeoffice und betreuten zeitgleich ihre Kinder. Währenddessen habe die Politik versäumt, zukunftsfähige digitale Bildungsangebote zu entwickeln und Familien Mitspracherechte in der Krisenbewältigung einzuräumen.

„Das Rechnungsstellen ist unsere Form von Protest, die wir in Zeiten von Corona von unserem Küchentisch aus führen können. Wir machen unseren Protest deutlich in den Blogs und auf Social Media“, schreibt Lehnert. Trotz zahlreicher kritischer Kommentare auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erkennen viele Nutzer die symbolische Bedeutung der Aktion. Es gehe darum, den Wert der Care-Arbeit in Zahlen darzustellen, schreibt ein Nutzer:

Niemand rechne ernsthaft mit einer Auszahlung der aufgestellten Kosten:

Auch die Journalistin und Bloggerin Christine Finke findet klare Worte für die Kritiker der Aktion:

Die deutsche Bloggerin und Podcasterin Patricia Cammarata, die auch unter dem Pseudonym „dasnuf“ bekannt ist, nutzt die Diskussion um anzumerken, dass die Stundensätze im Care-Bereich vie zu niedrig sind:

Die Journalistin und Autorin Almut Schnerring, schreibt, dass es für solch eine Aktion höchste Zeit werde. Fein säuberlich listet sie auf, welche Aufgaben auf Eltern während der Corona-Pandemie zukommen:

Andere hinterfragen, wie es passieren könne, dass Eltern, die unbezahlte Care-Arbeit sichtbar machten, einen Shitstorm kassierten, während Großkonzerne Staatshilfen erhielten.

Das bemängeln auch die Vertreterinnen der Protestbewegung. Denn während Autokonzerne von Steuerzahlern durch die Krise getragen und Fußballspieler flächendeckend getestet würden, müssten Eltern, Kinder, Erzieher und Lehrer die Krise aus eigener Kraft bewältigen.