Kinderärzte über Coronavirus Ansteckungsgefahr an Schulen wird überschätzt

Passau - Das Corona-Infektionsrisiko in Kitas und Schulen ist einer aktuellen Analyse von Kinderärzten zufolge möglicherweise deutlich geringer als angenommen. Die Ergebnisse der Auswertung mit Daten von mehr als 110.000 Kindern, die routinemäßig in Kinder- und Jugendkliniken auf das Coronavirus getestet worden waren, sollte am Montag vorgestellt werden und lag der „Passauer Neuen Presse“ vorab vor. Demnach waren zum Stichtag 18. November im Mittel nur 0,53 Prozent der Minderjährigen infiziert.