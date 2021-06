Kinder-Yoga in Benningen Kleine Yogis unter freiem Himmel

An eine klassische Yogastunde erinnert die Szenerie an diesem Dienstagnachmittag im sonnigen Freien nicht unbedingt: Das Auge sichtet zwar die obligatorischen Matten, die hier auf dem kräftigen Grün des Grases ausgelegt sind, doch inmitten der Natur tummeln sich zunächst kleine, quirlige Gestalten, die wenig an den ruhigen, achtsamen Ablauf einer Yogastunde denken lassen. Stattdessen lädt Tanja Stricker zu einer Schnitzeljagd der besonderen Art ein: eine achtsame, körperbewusste Version des beliebten Freizeitklassikers, der eine ganze Familie faszinieren kann. Ein Vorteil zu Pandemiezeiten: Das Ganze kann ohne Fremdbegleitung durchgeführt werden, weil es durch die Anweisungen quasi selbsterklärend ist. Die Benninger Kinder-Yoga-Lehrerin, die vor Corona etwa den Kindern des Benninger Kindergartens St. Franziskus Yoga im Rahmen eines Resilienz-Projektes nahegebracht hat, kümmert sich auch bei dem coronakonformen Bewegungsangebot darum, dass der Spaßfaktor an erster Stelle steht.