Kinder von Stars Shiloh, Tallulah oder Ava sind ganz schön groß geworden

Manche Töchter und Söhne von Prominenten haben bereits ihre eigenen Karrieren am Laufen: Kaia Gerber zum Beispiel, die Tochter von Supermodel Cindy Crawford, läuft selbst über die Laufstege in Paris oder Mailand. John Travoltas Tochter Ella Bleu arbeitet wie ihr Vater in der Filmbranche. Und Paris, die Tochter der verstorbenen Superstars Michael Jackson, ist inzwischen ein gefragtes Model.