Kinder unter den Opfern Kabul: Viele Tote bei Attacken auf Klinik und Beerdigung

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani kündigte am Abend während einer Fernsehansprache an die Nation eine offensive Haltung der Streitkräfte an. Gleichzeitig forderte er die Taliban erneut zu einer Waffenruhe auf. Seit Ende Februar war Afghanistans Armee in einer defensiven Haltung. Diese wurde vor knapp zwei Monaten teilweise aufgehoben.