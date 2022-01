Alternativ kann man auch ein PCR-Testzentrum aufsuchen. Infos gibt es auf der Webseite des ärztlichen Notdienstes www.116117. Dort erfährt man, wo sich das nächste Corona-Testzentren befindet und wie man einen Termin bucht.

Kita oder Schule informieren

Als nächsten Schritt müssen die Eltern die Kita oder Schule informieren, der man auch später das Testergebnis mitteilt. Die Kita oder Schule ordnet dann weitere Isolations- und Quarantänemaßnahmen für all jene Personen an, die mit dem Kind an den Tagen zuvor Kontakt hatten.

Mitschüler

Mitschüler gelten zwar als Kontaktpersonen, müssen aber nach Auskunft des Sozialministeriums nicht automatisch in Quarantäne, sondern lediglich fünf Tage in Folge in der Schule getestet werden.

Treten dann keine weiteren Fälle auf, bleiben sie von einer Absonderung verschont.

Quarantäneregeln einhalten

Bis das Testergebnis feststeht, muss die Familie die Zeit in häuslicher Isolation verbringen. Hygiene und Abstand (soweit möglich) sind wichtig.

Wird ein Omikron-Fall beim einem Kita-Kind nachgewiesen, müssen sich die anderen Kinder fünf Tage lang testen. Diese Tests müssen entweder in der Kita oder in einem Testzentrum durchgeführt werden.

Arbeitgeber kontaktieren

Auch den Arbeitgeber muss man über die Situation genau aufklären.

Berufstätige Eltern können im Homeoffice weiterarbeiten.

Wichtig ist, die Frage der Lohnfortzahlung zu regeln und die Krankenkasse zu informieren.

Dauer der Quarantäne

Wenn das Kind nicht geimpft ist, endet die Quarantäne in der Regel nach 14 Tagen. Voraussetzung ist, das keine Symptome mehr auftreten.

Bei geimpften Kindern, die symptomfrei sind, kann die Quarantäne durch einen negativen Antigen-Schnelltest auf sieben Tage verkürzt werden.

