Kim Kardashians Freund Pete Davidson in neuer "The Kardashians"-Staffel dabei

Zwischen Schwangerschaft und Gesundheitsproblemen

Weitere Themen in der neuen Staffel sind laut Trailer Kylies zweite Schwangerschaft, Kourtneys Hochzeitsplanung mit Schlagzeuger Travis Barker und nicht näher benannte gesundheitliche Probleme des Familien-Oberhaupts und "Momagers" Kris Jenner.

"The Kardashians" ist der Nachfolger der Reality-Show "Keeping up with the Kardashians", in welcher die Familie 20 Staffeln lang ihr glamouröses Leben begleiten ließ. In Deutschland ist die neue Reality-Sendung bei Disney+ zu sehen.