Kim Kardashian  Reality-TV-Star ist jetzt Milliardärin

Los Angeles - Reality-TV-Star Kim Kardashian ist jetzt Milliardärin. Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ nahm die 40-jährige Unternehmerin am Dienstag in seine Milliardärs-Liste auf. Der Reichtum stammt demnach von Kardashians Kosmetik-Unternehmen KKW Beauty, ihrer Bekleidungsmarke Skims, der Reality-TV-Serie „Keeping Up with the Kardashians“, Werbeeinnahmen und Investitionen. Betrug Kardashians Vermögen laut „Forbes“ im vergangenen Oktober noch 780 Millionen Dollar (mehr als 660 Millionen Euro), stieg es nun auf rund eine Milliarde Dollar an.