Kim Jong Un kündigt Lockdown an Nordkorea meldet ersten Corona-Ausbruch

Nordkorea ist von Ländern umgeben, die allesamt schwere Omikron-Ausbrüche hatten. In Südkorea ist die jüngste Infektionswelle seit März wieder stark zurückgegangen, Seoul hat vor kurzem fast alle Beschränkungen aufgehoben. China kämpft mit harten Lockdowns gegen Ausbrüche in mehreren Provinzen, die Wirtschaftsmetropole Shanghai ist seit Wochen abgeriegelt.

Kommt es zu einer Lebensmittelknappheit?

„Damit Pjöngjang öffentlich Omikron-Fälle zugibt, muss die Gesundheitssituation ernst sein“, sagte Leif-Eric Easley, Professor an der Ewha-Universität in Seoul. „Pjöngjang wird wahrscheinlich die Abriegelungsmaßnahmen verstärken, obwohl das Scheitern der chinesischen Null-Covid-Strategie darauf hindeutet, dass dieser Ansatz gegen die Omikron-Variante nicht funktionieren wird.“

Nordkorea-Experte Cheong Seong Chang vom Sejong-Institut zufolge wird Nordkorea versuchen, so strenge Maßnahmen wie in Shanghai zu vermeiden, wo die Bürger „praktisch in ihren Wohnungen eingesperrt sind“. Doch selbst weniger strenge Maßnahmen würden zu einer „schweren Lebensmittelknappheit und dem gleichen Chaos führen, mit dem China jetzt konfrontiert ist“, sagte er.

Land lehnt Impfstoffangebote bislang ab

Anders als die Nachbarländer ist in der nordkoreanischen Bevölkerung vermutlich kaum jemand gegen das Virus geimpft. Nordkorea hatte bislang Impfstoffangebote von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie China und Russland abgelehnt. Die Annahme von Impfstoffen im Rahmen des Covax-Programms der WHO „erfordert Transparenz darüber, wie die Impfstoffe verteilt werden“, erklärte Go Myong Hyun, Forscher am Asan Institute for Policy Studies. „Deshalb hat Nordkorea es abgelehnt.“