Kiel NDR-Vorwürfe: Rat sondiert externe Experten für Prüfung

Kiel - Für die geplante Überprüfung von Vorwürfen gegen redaktionelle Führungskräfte des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Kiel sondiert der NDR-Landesrundfunkrat derzeit unabhängige Experten. Das sagte die Vorsitzende des Gremiums, Laura Pooth, am Mittwoch in einer Ausschusssitzung im Landtag Kiel. Details nannte sie nicht.