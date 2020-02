Kiefer Sutherland in Stuttgart Ein Cowboy zum Anfassen

Sutherlands Musik ist von sagenhafter Schlichtheit. Seine Songs decken alle Facetten dessen ab, was Country-Rock und Singer/Songwriter-Pop hergeben: Uptempo-Ohrwürmer und getragene Hymnen über das Leben auf Tour („Open Road“, bei dem andernorts schon mal Helene Fischer mitsang), den letzten Brief eines Mannes aus der Todeszelle („Shirley Jean“), reife Paare, die es durch alle Krisen geschafft haben („Faded Pair of Blue Jeans“). Ab und zu spielt Sutherland alleine Gitarre, da hört man, dass er es wirklich kann, meistens aber verlässt er sich auf eine sehr solide aufspielende Band mit zwei Gitarren – auch Pedal Steel –, Keyboards, Bass, Schlagzeug, Mandoline, Akkordeon. Was Kiefer Sutherland noch brauchen könnte, wären zwei stimmstarke Background-Sängerinnen, die ihn bei den Refrains unterstützen – sein Bariton geht ab und zu gerade an den Stellen unter, an denen er besonders präsent sein müsste.