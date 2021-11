Kfz-Versicherung Bis wann kann man die Autoversicherung kündigen?

Fristgerechte Kündigung der Autoversicherung

Es gibt bestimmte Versicherungsverträge, die auch ohne Kündigung automatisch enden, eine Reiserücktrittsversicherung oder die Rentenversicherung beispielsweise. Diese bilden jedoch eher die Ausnahme, denn die meisten Versicherungsverträge verlängern sich automatisch. In der Regel um jeweils ein weiteres Jahr. So ist es auch bei Kfz-Versicherungen. Wer eine solche Versicherung kündigen will, sollte sich also rechtzeitig darum kümmern, die im Vertrag festgelegten Fristen überprüfen und das Versicherungsunternehmen anschreiben, rät die Deutsche Verbraucherzentrale.