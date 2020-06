Kfz-Steuer wird geändert Groko bittet Fahrer von SUVs zur Kasse

Berlin - Die Bundesregierung kann bei ihren Plänen für einen ökologischen Umbau der Kfz-Steuer auf die Unterstützung der Autoindustrie zählen. Das machte der Branchenverband VDA am Dienstag deutlich. In einer Stellungnahme heißt es, dass die Steuer bislang nur eine geringe Lenkungswirkung entfalte, insbesondere in Bezug auf die Umweltbelastung von Fahrzeugen. Mit Blick auf die geplante Verstärkung der Klimaschutz-Komponente schreibt der Verband: „Der VDA begrüßt, dass damit an die bereits bestehende Systematik und ökologische Ausrichtung der Kfz-Steuer angeknüpft wird.“ Diese Wirkung könne sogar noch verstärkt werden, wenn statt der Hubraumgröße der Schadstoffausstoß eines Fahrzeuges berücksichtigt würde.