KfW-Förderstopp Was Bauherren jetzt wissen müssen

Warum wird die Effizienzhaus-Stufe 55 im Neubau nicht mehr gefördert?

Die Einstellung der Neubauförderung für diese Effizienzhäuser wurde noch vor der Bundestagswahl von der Großen Koalition beschlossen, allerdings erst im November öffentlich gemacht. Das Effizienzhaus 55 habe sich am Markt als Neubaustandard bereits weitgehend durchgesetzt, hieß es damals. Anträge könnten aber noch bis zum 31. Januar gestellt werden. Daraufhin wurde die für das Förderprogramm zuständige Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) regelrecht mit Anträgen überschwemmt, vom November bis zum 24. Januar wurden für Effizienzhäuser über 20 Milliarden Euro an Fördermitteln beantragt. So viel Geld stand für das Programm nicht zur Verfügung, zumal nach dem Regierungswechsel die Haushaltsplanung für 2022 noch nicht endgültig feststeht. Deshalb der Abbruch am Montag.