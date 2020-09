Kevin Kuranyi Ex-VfB-Profi übt heftige Kritik an neuer Spielergeneration

Besonders besorgt zeigt sich der 38-Jährige über die Entwicklung seines früheren Vereins FC Schalke 04. „Marcelo Bordon, Mladen Krstajic, Gerald Asamoah, Ebbe Sand. Das waren Anführer, bei denen sich viele dachten: ‚Geil, so will ich auch werden, an denen kann ich mich orientieren.’ Wenn ich jetzt einen Blick auf den Schalker Kader werfe, frage ich mich: Zu wem soll ein Ahmed Kutucu bitteschön aufschauen?“, sagte Kuranyi in einem Interview von „Spox“ und „Goal“ (Mittwoch).