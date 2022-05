Kevin Kühnert findet keine Wohnung Berliner bekommen gescheiterten Mietendeckel zu spüren

München, Frankfurt und Stuttgart noch teurer

Trotz dieser Zahlen liegt Berlin im Vergleich mit vergleichbaren deutschen Großstädten weiterhin auf den hinteren Plätzen. So ist das Wohnen in München (18,77 Euro), Frankfurt am Main (14,46 Euro) und Stuttgart (13,99 Euro) deutlich, in Hamburg (12,40 Euro), Köln (12,23 Euro) und Düsseldorf (11,20) etwas teurer als an der Spree. Ob das noch lange so bleibt, ist zumindest fraglich. Denn die Hauptstadt wächst weiter. Zum Jahresende lebten rund 3,78 Millionen Menschen in Berlin, 5500 mehr als im Jahr zuvor. Die zwischenzeitliche „Corona-Delle“ ist inzwischen wieder geglättet und Bedarf und Nachfrage dürften nicht zuletzt auch wegen der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine weiter zunehmen. Vor allem innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings fehlt es an Wohnfläche.