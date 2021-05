Kettenbrief auf WhatsApp Das steckt hinter der angeblichen Änderung

So können Sie die Einstellungen ändern

Wer trotzdem nicht möchte, dass die Einstellung bei „Jeder“ bleibt, kann dies leicht anpassen. Dazu muss man den Bereich „Einstellungen“ in der App öffnen, dann auf „Account“ tippen und anschließend den Bereich „Datenschutz“ auswählen. Dort kann unter dem Eintrag „Gruppen“ bestimmt werden, wer die Möglichkeit hat, den User in eine Gruppe hinzuzufügen. Bleibt die Einstellung bei „Jeder“ sind sowohl die eigenen Kontakte als auch Fremde dazu in der Lage. Ändert man dies zu „Meine Kontakte“, können dies nur noch dem User bekannte Personen tun. Mit der Einstellung „Meine Kontakte außer“, lassen sich zudem auch einzelne Bekannte ausschließen, von denen man nicht möchte, dass man in Gruppen hinzugefügt wird. Durch das Tippen auf „Fertig“ ist die Auswahl gespeichert.