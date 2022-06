Kesselfestival Stuttgart Wild tanzen zu Silbermond und LaBrassBanda

Das erste Zugaben-Stück heißt „Genau so“ und führt zurück zu den Anfängen der Band aus Bautzen, in einen Garten mit Lagerfeuer, in dem das erste Bandfoto entstand; erst 14 Jahre alt waren die Musiker damals. Die Vergangenheit gibt der Gegenwart die Hand: „Es ist so schön, wie wir hier sitzen, in Stuttgart, in der Abendsonne“, singt Stefanie Kloß. „Weißt du, ich liebe den Gedanken, dass es in zehn Jahren noch so ist.“