Kerstin Ruhkieck: In deinen Augen der Tod Wilde Mischung aus Jugendthriller und Splatterroman

In diesen mitunter fast naiv anmutenden Romantikthriller bricht mit viel Blut und expliziter Gewalt die Geiselnahme herein, die Olivia nachhaltig traumatisiert. Bisweilen hat der Leser das Gefühl, einen Parallelkrimi zu lesen. Ist „In deinen Augen der Tod“ nun das eine oder andere oder am Ende nichts so richtig? Es ist auf jeden Fall eine eigenwillige Mischung, die die einen sperrig, die anderen originell finden werden.

Das Ende ist ein Schlag in die Magengrube

Mehr als originell ist das überraschende Ende, das zwar beim (wieder sehr blutigen) Showdown mit mancher Überraschung aufwartet, die ein bisschen am Baum der Glaubwürdigkeit rüttelt, den Lesern aber auch einen kleinen Stüber in die Magengrube verpasst.

Kerstin Ruhkieck: In deinen Augen der Tod. Thriller. Emons Verlag Köln 2022. Klappenbroschur, 400 Seiten, 16 Euro.