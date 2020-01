Kenneth Roth Hongkong verweigert Chef von Human Rights Watch die Einreise

China hatte im Dezember in einer Reaktion auf die Verabschiedung von Gesetzen der USA zur Förderung der Demokratiebewegung in Hongkong unter anderem nicht näher beschriebene "Sanktionen" gegen internationale Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch erlassen. Schon in den vergangenen Monaten hatten Hongkongs Behörden mehreren Personen die Einreise verweigert, die sich kritisch über die dortige Regierung oder die kommunistische Führung in Peking geäußert hatten.