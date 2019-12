Keltergrund in Rielingshausen Positive Signale von Region für Baugebiet

Nach Ansicht des VRS sieht das städtebauliche Konzept zudem keine zu lockere Bebauung vor. Der Richtwert der Regionalplanung liege bei 55 Einwohnern pro Hektar. In dem Areal in Rielingshausen könnten nach der Erschließung des Geländes 57 bis 66 Frauen, Kinder und Männer pro 10 000 Quadratmetern ein Zuhause finden. Es wird aber zu bedenken gegeben, dass der Keltergrund derzeit im Flächennutzungsplan nicht als Wohngebiet ausgewiesen ist. Das Gelände müsse also noch in die Bilanzierung aufgenommen werden, womit künftig insgesamt drei Hektar an Grund und Boden weniger für potenzielles neues Wohnland reserviert werden darf. Trost beteuert jedoch, man sich dadurch perspektivisch nicht einschränken müsse. Zum Beispiel im Hinblick auf das Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße in Marbach, das die Stadt nach Möglichkeit gerne noch aufs Gleis bringen möchte und das Platz für bis zu 1000 Einwohner bieten soll. Man habe noch ein genügend dickes Polster, betont der Bürgermeister. Alleine in Rielingshausen könnten zusätzlich fünf Hektar an Wohnfläche aktiviert werden, erklärt er. „Aber das ist aktuell nicht geplant“, fügt er hinzu.