Kelterfest Marbach Mit Drei-G zum Kelterfest

Marbach - Was findet statt? Was fällt aus? Wie kann was über die Bühne gehen? Im Falle des Marbacher Kelterfestes ist das nun seit wenigen Tagen klar: Am Freitag, 3. September, und Samstag, 4. September, wird gefeiert. Etwas anders als sonst. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Marbacher Weingärtner, Martin Heim, erklärt, wie die Veranstaltung laufen wird.