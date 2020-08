Kellyanne Conway Beraterin von Donald Trump verlässt das Weiße Haus

Washington - Die einflussreiche und langjährige Beraterin von US-Präsident Donald Trump, Kellyanne Conway, verlässt das Weiße Haus. Sie wolle mehr Zeit mit ihren vier Kindern verbringen und werde zum Monatsende gehen, kündigte Conway am Sonntag an. Sie war bekannt dafür, Trump nach kritischen Medienberichten zu verteidigen und umstrittene Gegenargumente zu liefern. Einmal betonte sie die Vorteile „alternativer Fakten“, um eigene Argumente zu stärken - der Begriff wurde in Deutschland zum Unwort des Jahres gekürt.