Kelly Preston ist tot John Travolta trauert um seine Ehefrau

Los Angeles - Die Schauspielerin Kelly Preston ist tot. Sie sei nach zwei Jahren Kampf an Brustkrebs gestorben, bestätigte ihr Ehemann, Schauspieler John Travolta, am Sonntagabend (Ortszeit) via Instagram. Die 57-Jährige war aus Filmen wie „Twins - Zwillinge“ und „Jerry Maguire - Spiel des Lebens“ bekannt.