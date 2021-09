Keine Zeit zu sterben Bond-Produzenten suchen noch keinen Craig-Nachfolger

Der 25. James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (Originaltitel: "No Time To Die") feiert am Dienstag seine Weltpremiere in London und kommt am Donnerstag (30. September) in die deutschen Kinos. Es ist der letzte Film für den 53-jährigen Craig. Der Brite hatte die Rolle von Pierce Brosnan übernommen und spielte den berühmten Geheimagenten seit "Casino Royale" (2006) in fünf Filmen.