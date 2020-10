Keine neuen Warnwerte, aber neue Maßnahmen Was passiert nach der Alarmstufe Rot?

Berlin - Die Karte der Bundesrepublik ist immer stärker rot gefärbt. 134 von 416 Landkreisen, Stadtkreisen oder -bezirken haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Dienstag mittlerweile die Marke von 50 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen überschritten. In weiteren 77 Regionen leuchtet die Ampel gelb, da dort die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz höher als 35 liegt – auch dort ist die Tendenz im Augenblick größtenteils steigend und geht in Richtung rot. Da beispielsweise das Land Baden-Württemberg als Ganzes schon die dritte und letzte Stufe seines Pandemieplans in Kraft gesetzt hat, stellt sich auch die Frage, was nach Alarmstufe Rot noch kommen soll.