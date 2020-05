Keine neue Finanzkrise Bafin: Banken können Corona-Krise mit Blessuren überstehen

VfB Stuttgart

Pellegrino Matarazzos Fußballwelt unter der Käseglocke

Der VfB-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo will in einer internen Testpartie an diesem Mittwoch die spezielle Atmosphäre eines Geisterspiels simulieren. Doch auch abseits des Rasens ist für die Stuttgarter einiges ungewohnt.