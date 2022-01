Keine Luftfilter für die Georg-Hager-Schule Die Entscheidung in Mundelsheim fällt knapp aus

Mundelsheim - Weder das emotionale Plädoyer zweier Mütter einer Elterninitiative in der letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien noch die Argumente von Thomas Walter-Sennewald, dem Geschäftsführer der Firma Air pro, der extra für diesen Abend aus Waldburg bei Ravensburg angereist war, konnten am Ende die Mundelsheimer Gemeinderäte mehrheitlich von Luftfiltern überzeugen. Mit der knappen Mehrheit von lediglich einer Stimme entschied das Gremium in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr am Donnerstag, keine solchen Geräte für die Georg-Hager-Schule anzuschaffen.