Keine Kirbe in Benningen Tradition schlägt Gleichberechtigung

Gab es in all den Jahren nicht doch einmal Bestrebungen der weiblichen Jugend, das Althergebrachte ein wenig aufzubrechen und als Kirbemädchen die Kirbebuben zu ergänzen? „Als ich in dem Alter der Kirbebuben, also etwa 20 Jahre alt, war, habe ich tatsächlich mal den Bürgermeister genau aus diesem Grund angeschrieben“, erinnert sich Marina Göller. Und vor zwei oder drei Jahren hätten ein paar junge Frauen im Ort denselben Wunsch gehabt. Beide Male ging der Wunsch aber nicht in Erfüllung. Denn: „Die ursprüngliche Tradition soll beibehalten werden“, so Göller. Das ist auch auf der Homepage des Vereins zu lesen: „Der Erhalt des Brauchtums ist für uns als Benninger wichtig, da die Einzigartigkeit unserer Kirbe auch ein Stück weit den Charme unserer schönen Neckargemeinde trägt.“ Und Brauchtum ist den Bürgerinnen und Bürgern offenbar wichtiger als Gleichberechtigung bis ins letzte Detail.