Keine Hotspots im Landkreis Ludwigsburg Das Bottwartal ist rechnerisch coronafrei

Zwischen dem 6. Juni und dem 6. Juli wurden überhaupt nur aus einer Kommune rund um die Schillerstadt neue Fälle gemeldet: aus Steinheim. Dort steckten sich in besagtem Zeitraum zwei Personen mit dem Virus an. Das ist aber auch schon wieder so lange her, dass die Urmenschstadt theoretisch infektionsfrei sein müsste. Am 3. Juni seien die Fallzahlen seit Beginn der Pandemie von 42 auf 43 und am 8. Juni auf 44 gestiegen, sagt Tanja Glück, Leiterin des Ordnungsamts. „Momentan ist alles gut. So bleibt es hoffentlich auch“, erklärt sie. Keine Veränderungen in Sachen Corona verzeichneten die übrigen Kommunen im Raum Marbach in den vergangenen vier Wochen. In Affalterbach bleibt es demnach seit Beginn der Erhebungen bei 19 nachweislich Infizierten, in Benningen sind es 26, in Erdmannhausen 18, in Großbottwar 20 und in Marbach 63. Für Mundelsheim wurden im Laufe der Zeit 13 Fälle vermeldet, für Murr 22, für Oberstenfeld 33 und für Pleidelsheim 24.