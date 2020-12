Polizei ermittelt Verletzte bei Gefangenenmeuterei in Thüringer Gefängnis

"Es gibt vom Ablauf her bisher keinen Punkt, wo wir sagen, hier hat etwas gar nicht geklappt. Im Gegenteil: Es hat ganz hervorragend geklappt", sagte der Minister. Dennoch wolle man den Vorfall auswerten und den anderen Justizvollzugsanstalten zur Kenntnis geben. "Die besondere Lage hat sich gestellt, weil man mehrere Ereignispunkte hatte. Es gab sehr viele Herausforderungen, die sich gleichzeitig gestellt haben", sagte Adams, der die Arbeit der Justizvollzugsbeamten lobte. Das Gefängnis hat nach Angaben des Justizministeriums 345 Haftplätze für männliche Gefangene und ist für Haftdauern von bis zu zweieinhalb Jahren ausgelegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Untermaßfeld zu Vorfällen kam. So gab es im August vergangenen Jahres zweimal gewaltsame Randale von Häftlingen. Einmal zerstörten sechs Gefangene im Rausch Teile ihrer Zellen. Ein anderes Mal schüttete ein Häftling einem Mitarbeiter des Gefängnisses heißes Wasser auf die Brust, wodurch dieser Verbrennungen zweiten Grades erlitt.

Im Juni 2019 weigerten sich sechs Gefangene, am Abend in ihre Hafträume zurückzugehen. Grund war damals laut Justizministerium, dass der Fernsehempfang an ihren Geräten kaputt war. Nachdem Gesprächsversuche scheiterten, wurde die Polizei gerufen. Zwei Gefangene kamen vorübergehend in Schlichträume - Hafträume mit Kameras -, zwei weitere in besonders gesicherte Hafträume.

Gefangenenmeuterei ist als Tatbestand im Strafgesetzbuch aufgelistet. Demzufolge ist davon zum Beispiel dann die Rede, wenn sich Gefangene "zusammenrotten und mit vereinten Kräften" Anstaltsbeamte nötigen oder tätlich angreifen.

© dpa-infocom, dpa:201216-99-711606/4